Voi da procurorilor datele ce le dețin, inclusiv despre dosarele fictive

Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților (ANPP), Vasile Barbu, a afirmat marți că va oferi procurorilor, în cazul în care va chemat, toate datele pe care le deține cu privire la decontările prin Casa de Asigurări de Sănătate, inclusiv despre dosarele fictive.

“(…) Am constatat o serie întreagă de nereguli făcute atât la furnizori, cât și la modul de decontare și inechitate dacă vreți în avizarea acelor dosare și în prescriere, că și acolo se fac prescrieri ilegale de multe ori, cele mai multe sunt ilegale. Am semnalat dumneavoastră, presei, sunt articole și acum le văd — cine a păstrat arhivele din 2008-2009-2010 până în 2014—, am avut intervenții pe acest subiect. (…) Voi da procurorilor toate datele pe care eu le dețin, inclusiv de dosare fictive, și la Casa București, și la Casa Ilfov, și la Casa Prahova, și la Casa Argeș, și la Iași. Dacă verificam toate județele, în toate găseam câte ceva, atât la prescriptori modul de prescriere, că sunt mai multe paliere de fraudă. La prescriptorul care nu prescrie pacientului eligibil de a avea acces la asemenea servicii. Este o altă fraudă la modul de aprobare a deciziei, care se face preferențiar de furnizor”, a explicat Barbu, referindu-se la dosarele fictive pentru serviciile de îngrijire a pacienților la domiciliu.

În opinia acestuia, o altă problemă a serviciilor la domiciliu o reprezintă calitatea acestora.

“Mergeau și prescriau tot felul de proceduri, dar în realitate nu făceau nimic. (…) Foloseau personal neangajat, erau angajați la negru”, a susținut Barbu.

El a precizat că a semnalat toate aceste aspecte autorităților încă din anul 2009.

“Din 2009 am semnalat autorităților acest fenomen. Am fost ignorați. (…) Vedeam că pentru 8-9% dintre pacienții care aveau nevoie de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu erau aprobate dosare”, a mai afirmat Barbu.

Președintele ANPP a mai spus că a primit amenințări prin intermediul unui avocat.

“(…) Eu știu ce am discutat atunci și aștept să dau detalii, pentru că, culmea, denunțătoarea pe care acum am văzut că și unii actori din presă o saltă în slăvi că a denunțat și ce grijă avea ea de pacienți, chiar aseară am primit și o amenințare printr-un avocat să nu mai vorbesc, dar vorbesc foarte liber. Această doamnă și dânsa a contribuit foarte mult pe primul loc, știți foarte bine, și dacă vă uitați în istoricul de dosare, depunea și 400 și 500 de dosare pe lună la începutul lunii. Ceilalți furnizori bineînțeles că nu mai aveau acces”, a mai susținut reprezentantul ANPP.

Sursa: AGERPRES