Vreau să dăm un semnal că pacienții cu diabet pot să aibă activități sportive

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a afirmat, luni, la ceremonia de deschidere oficială a DiaEuro 2017, că diabetul zaharat nu trebuie să fie un obstacol în calea activităților sportive, iar mișcarea este foarte importantă atât în prevenție, cât și în tratarea bolilor.

“Sunt aici pentru a participa la campionatul de fotbal de sală al pacienților cu diabet, pentru a da un semnal referitor la faptul că pacienții cu diabet pot să aibă activități sportive, pot să obțină performanțe și, în același timp, să dăm un semnal cu privire la faptul că mișcarea este foarte importantă atât în prevenție, cât și în tratamentul bolilor. Suntem alături de pacienții cu diabet și acesta este motivul pentru care am fost astăzi aici”, a declarat ministrul, prezent la Clubul Sportiv Dinamo, unde a avut loc deschiderea Campionatului European de Futsal al Persoanelor cu Diabet — DiaEuro 2017.

Și ministrul Tineretului și Sportului, Marius-Alexandru Dunca, a încurajat persoanele cu diabet să facă sport.

“Susținem persoanele cu diabet, eu l-am avut în familie pe tatăl meu și știu ce înseamnă, vreau să-i felicit pe acești oameni pentru că sunt niște modele, niște exemple pentru noi toți, pentru că cel mai de preț lucru pe care îl avem este sănătatea. Acest lucru demonstrează că putem da o șansă vieții prin activități sportive. Suntem la a doua ediție pe care o organizăm în România, suntem campioni europeni și sper să fim și a treia oară anul acesta. Dacă vrem să avem o sănătate cât mai bună, sportul este cel mai important”, a spus Dunca.

Pentru prevenirea crizelor hipoglicemice, persoanele cu diabet zaharat pot fi ajutate și de câini utilitari, special antrenați, care pot mirosi variațiunile glicemiei. În cadrul ceremoniei de deschidere a DiaEuro 2017, un astfel de câine a însoțit unul dintre participanți venit din Portugalia.

“Este primul astfel de câine din Portugalia, care a fost antrenat pentru acest scop. El este peste tot cu noi, cu echipa, pe la toate concursurile. Sperăm ca în viitor, în toată Europa, să se implementeze acest proiect și să fie antrenați tot mai mulți câini. Are trei metode prin care te anunță dacă ai vreo problemă cu glicemia: începe să latre, îți atinge corpul sau se așază”, a explicat portughezul.

Florin Chivu este unul dintre jucătorii României, face parte din echipă de șase ani și a fost diagnosticat cu diabet în urmă cu 18 ani. El a atras atenția că testele de glicemie primite de la stat sunt insuficiente.

“Testele de glicemie sunt insuficiente, în condițiile în care noi trebuie să facem patru pe zi, primim 100 la trei luni. Faceți o socoteală. (…) Doctorii diabetologi au foarte mulți pacienți, probabil nu au timp să explice și asta duce la o lipsă a educației”, a afirmat sportivul.

“La început a fost greu pentru că toată lumea spunea că nu se poate, dar, în timp, am cunoscut alte persoane cu diabet și mi-am dat seama că se poate. Atât psihologic, cât și medical, fără sport nu am putea să ne controlăm diabetul. Ideea este că trebuie să ai un program foarte bine pus la punct, să știi cât să mănânci, câtă energie trebuie să consumi. Când am aflat că am diabet, jucam fotbal de doi ani, la juniori, toată lumea, doctorii au spus că nu se mai poate să fac sport. Am aflat după doi ani că se poate, dar era prea târziu pentru mine. De când a început acest turneu, de șase ani, noi am ieșit campioni de două ori”, a arătat Florin Chivu.

În opinia sa, sportul i-ar ajuta foarte mult pe copiii diagnosticați cu diabet. “Știu că în Ungaria există o școală de sport pentru copiii cu diabet și lucrul acesta se vede la ei. La noi, nici doctorii nu ne încurajează să facem sport, o spun din propria experiență”, a mai spus Chivu.

În perioada 16 — 23 iulie, Bucureștiul este, în premieră, gazda Campionatului European de Futsal al Persoanelor cu Diabet — DiaEuro 2017, competiție organizată de către Federația Asociațiilor Diabeticilor din România sub egida Federației Internaționale de Diabet Regiunea Europa (IDF Europe).

Echipe formate din persoane cu diabet din 12 țări se vor întrece la DiaEuro 2017 pentru a demonstra că diabetul zaharat nu trebuie să fie un obstacol în practicarea sportului și că cei care au această boală pot fi angrenați cu succes în activități sportive, competiționale sau recreaționale.

