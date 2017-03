Workshop-ul “The Best of ASRM and EHRE”, Paris, 2017

Dr. Alina Bolintineanu, medic primar Obstetrică – Ginecologie în cadrul Spitalului Wellborn – prezentă în cadrul workshop-ului ESHRE/ASRM, numit “The Best of ASRM and EHRE” la Paris în perioada 23-25 febr 2017, la Palais des Congres de Paris. Temele discutate au fost în domeniul reproducerii umane asistate, embriologie, genetică, Screening Genetic Preimplantatator (PGS), gameți artificiali, energia ovocitelor, implicații psihologice în infertilitate, perspective sociale, considerații etice și legale legate de anumite proceduri de reproducere asistată.

De asemenea, informații importante pentru practica medicală au fost prezentate în contextul implicării anomaliilor uterine în infertilitate, transferului de embrioni cu sau fara ghidaj ecografic, tratamentului de susținere în faza luteala după declanșarea cu agonisti.

Procedurile și tratamentele specifice sunt efectuate cu succes în Spitalul Wellborn din București.

Anomaliile uterine

Anomaliile uterine beneficiază de o atenție specială în ultima perioadă. Este știut faptul că anomaliile uterine majore (uter bicorn, septat complet, unicorn etc.) pot afecta drastic fertilitatea femeii. O nouă clasificare a anomaliilor uterine vine în atenție și o mai mare importanță este acordată anomaliilor uterine considerate, până nu demult, ca având impact mai putin sever asupra fertilității (ex.: uterul arcuat, subseptat).

Primul lucru și cel mai important – stabilirea diagnosticului și a tipului de anomalie uterină existentă conform clasificărilor actuale

Stabilirea atitudinii terapeutice, a indicației chirurgicale, dacă este cazul și a tipului de intervenție chirurgicală în funcție de anomalia uterină

Scopul tratamentelor este refacerea completă sau parțială a anatomiei uterine și a fertilității femeii.

Transferul intrauterin de embrioni sub ghidaj ecografic

Transferul de embrioni este, în principiu, o manevră clinică ce se bazează, în principal pe repere clinice și poate mai puțin imagistice, teoretic, fiind o manevră posibilă și realizabilă și fără ghidaj ecografic.

Practic, însă, atât experiența clinică, precum și anumite studii arată că rezultatele sunt mai bune în anumite situații folosind ghidajul ecografic – atunci când se anticipează că manevra va fi dificilă din punct de vedere tehnic (cicatrici cervicale, stenoza cervicală, sinechie cervicală, retroversie uterină marcată, anatomii uterine particulare, malpoziții uterine etc) folosirea ecografului și realizarea manevrei sub ghidaj ecografic poate îmbunătăți rezultatele.

Un dezavantaj important al transferului de embrioni sub ghidaj ecografic este disconfortul creat pacientei din cauza faptului că manevra necesită vezica urinară plină, acest lucru fiind necesar pentru a avea o fereastră acustică bună și o imagine cât mai relevantâ, preucm și pentru modificarea anatomiei cervicouterine în sensul ușurării manevrei.

Tratamentul de susținere luteala dupa triggerul cu agonisti

Protocolul de stimulare cu antagonisti permite declanșarea sau “trigger-ul“ cu agonisti, în anumite situații particulare sau chiar de rutină în anumite clinici. Dezavantajul major al acestui tip de “trigger” este că pacienta va avea nevoie de un tratament de susșinere mult mai ferm în faza luteala, cea care urmează puncției ovariene. Acest tratament poate fi făcut, conform schemelor terapeutice recomandate și adaptate fiecarei femei în parte, cu :

Estrogeni – transdermic, plasturi sau oral

Progestative – intravaginal, oral, injectabil

Preparate injectabile cu LH

Preparate injectabile cu hCG

Despre eveniment

Recunoscut deja ca fiind evenimente cu tradiție organizat de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) și ASRM, seminariile medicale au menirea de a dezbate cele mai importante subiecte și noutăți din domeniul medicinei reproductive, în prezența specialiștilor din domeniu.

Sursa foto: https://www.eshre.eu/Annual-Meeting/The-Best-of-ASRM-and-ESHRE-2017.aspx