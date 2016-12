Zika: maladia anului 2016

Virusul Zika a ținut lumea în șah în 2016, în contextul extinderii sale în zeci de țări și în lipsa unui vaccin specific. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat urgență de sănătate publică de anvergură internațională, iar temerile legate de acest virus i-au determinat chiar pe unii sportivi să renunțe la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Deși în prezent nu mai reprezintă o urgență de sănătate publică așa cum este definită de Regulamentul sanitar internațional, virusul Zika și consecințele sale constituie o provocare de sănătate publică persistentă și importantă, care necesită o acțiune intensă, a apreciat Comitetul de urgență al OMS.

IDENTIFICARE

Virusul Zika a fost identificat în Uganda, în 1947, la maimuțe. Ulterior, a fost identificat la om, în 1952, în Uganda și Tanzania.

După mai mulți ani, virusul a fost detectat în mai multe țări africane și asiatice.

În 2007, s-a extins pe insulele din Oceanul Pacific. Prima epidemie majoră a izbucnit pe insula Yap, care face parte din Statele Federate ale Microneziei.

În 2013, a izbucnit în Polinezia Franceză, Noua Caledonie, Insulele Cook și Insula Paștelui.

În 2015, în Brazilia, în contextul creșterii numărului de cazuri de microcefalie, anomalie caracterizată printr-o mărime mai mică decât cea normală a craniului, ministrul sănătății, Marcelo Castro, a declarat la 11 noiembrie stare de urgență de sănătate publică.

A urmat raportarea unor cazuri în Surinam, Panama, El Salvador, Mexic, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Guyana Franceză, Martinica, Puerto Rico, Guyana, Ecuador, Barbados, Bolivia, Republica Dominicană, Nicaragua, Curacao, Jamaica.

La 1 februarie 2016, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat urgență de sănătate publică de anvergură internațională.

La 18 noiembrie 2016, OMS a declarat încetarea urgenței, apreciind însă că Zika rămâne o problemă foarte importantă pe termen lung. Potrivit OMS, Comitetul de Urgență a estimat că virusul Zika și consecințele sale constituie o provocare de sănătate publică persistentă și importantă, care necesită o acțiune intensă, dar nu mai reprezintă o urgență de sănătate publică așa cum este definită de Regulamentul sanitar internațional.

Un expert în probleme de sănătate din cadrul Universității Georgetown din Washington, Lawrence Gostin, citat de AFP, a estimat că decizia OMS este “destul de îngrijorătoare”, având în vedere apropierea verii în emisfera sudică.

Brazilia a anunțat că va menține situația de urgență de sănătate publică pe teritoriul său.

TRANSMITERE

Virusul Zika se transmite la om prin înțepătura unui țânțar infectat, mai ales din specia Aedes aegypti. Acest țânțar transmite și Dengue, Chicungunya și febra galbenă. Transmiterea virusului Zika este posibilă și pe cale sexuală. Virusul a fost detectat în spermă, sânge, urină, lichidul amniotic, salivă, placentă, măduva spinării. Se fac cercetări cu privire la alte căi de transmitere, de exemplu transfuziile sanguine.

Cercetătorii americani au anunțat recent că au găsit dovezi ale faptului că virusul Zika se poate multiplica în creierele copiilor aflați în perioada fetală, chiar și la șapte luni după ce mamele lor au fost infectate. În plus, oamenii de știință au demonstrat că acest virus poate persista chiar și după aducerea pe lume a copiilor, potrivit Reuters. “Descoperirile noastre arată că Zika poate continua să se multiplice în creierele copiilor chiar și după naștere și că virusul poate persista în placentă timp de câteva luni — mult mai mult decât ne-am așteptat”, susține într-o declarație Julu Bhatnagar, lider al echipei de patologie moleculară din cadrul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

COMPLICAȚII

Virusul Zika poate fi la originea unei tulburări neurologice grave, sindromul Guillain-Barré, potrivit unor cercetători. Este vorba de “prima demonstrație a unei legături între virusul Zika și sindromul Guillain-Barré”, a subliniat, potrivit AFP, profesorul Arnaud Fontanet, șeful unității de epidemiologie a bolilor emergente din cadrul Institutului Pasteur din Paris, care a coordonat studiul publicat la 1 martie în revista medicală britanică The Lancet. Acest studiu “este cea mai puternică dovadă de până acum că ar putea exista o relație cauzală”, a declarat presei Bruce Aylward, director general adjunct al OMS.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, după o examinare completă a datelor disponibile, s-a ajuns la un consens științific privind faptul că virusul Zika este la originea unor cazuri de microcefalie și este un factor de declanșare a sindromului Guillain-Barré, tulburare neurologică ce poate antrena paralizia.

Cercetătorii de la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA au stabilit cu certitudine că virusul Zika poate provoca microcefalie fetală, potrivit unui studiu publicat la 13 aprilie, citat de AFP. “Acum este clar, CDC a ajuns la concluzia că Zika provoacă microcefalie și alte malformații cerebrale severe la făt”, a spus dr. Tom Frieden, director al CDC, care a prezentat rezultatele studiului publicat online în revista “New England Journal of Medicine”. “Sunt încă multe lucruri pe care nu le cunoaștem, dar nu există nici o îndoială, Zika este o cauză a microcefaliei”, a spus Frieden.

Oamenii de știință din Brazilia au descoperit o tulburare a creierului asociată cu infecțiile cu virusul Zika la adulți: un sindrom autoimun numit encefalomielită diseminată acută (Acute disseminated encephalomyelitis, ADEM), care atacă măduva spinării și creierul, potrivit Reuters. ADEM apare de obicei în urma unei infecții, provocând o inflamare intensă la nivelul creierului și măduvei spinării, care duce la daune asupra mielinei, stratul protector alb din jurul fibrelor nervoase. Aceasta provoacă slăbiciune, amorțeală, pierderea echilibrului și a vederii, simptome similare cu scleroza multiplă. Studiul a implicat 151 de pacienți, între decembrie 2014 și iunie 2015. Dr. Maria Lucia Brito, neurolog la Hospital da Restauraçao din Recife (Brazilia), a prezentat concluziile la reuniunea American Academy of Neurology desfășurată în aprilie la Vancouver.

SIMPTOME

Nu se știe exact care este perioada de incubație (de la expunere la manifestarea simptomelor), apreciindu-se că ea este de câteva zile. Simptomele seamănă cu cele ale altor arboviroze, cum ar fi Dengue, și implică febră, erupții cutanate, conjunctivită, dureri musculare și articulare, o stare de oboseală și cefalee. Simptomele sunt în general benigne și dispar într-un interval cuprins între două și șapte zile. Numai o persoană din cinci infectate manifestă simptome.

DIAGNOSTICARE

Se poate suspecta o infectare cu virusul Zika pe baza simptomelor și antecedentelor de călătorie recente (de exemplu, faptul de a merge sau de a locui într-o regiune în care se știe că virusul este prezent). Diagnosticul nu poate fi confirmat decât prin analize de laborator (sânge, urină, salivă, spermă).

TRATAMENT

Boala este în general benignă și nu necesită un tratament specific. Persoanele afectate trebuie să se odihnească, să bea suficiente lichide și să ia medicamente obișnuite împotriva durerilor și febrei. În cazul agravării simptomelor, persoanele în cauză trebuie să se adreseze medicului. Un vaccin împotriva Zika va începe să fie testat pe oameni în 2017 și “va fi gata la începutul lui 2019”, a declarat, pentru EFE, Pedro Vasconcelos, expert participant la Simpozionul internațional despre Zika desfășurat în noiembrie la Rio de Janeiro.

PREVENȚIE

Protecția împotriva înțepăturilor de țânțari este o măsură esențială pentru prevenirea infectării cu virusul Zika. Se recomandă aplicarea unor produse care să alunge țânțarii, hainele să aibă culori deschise și să acopere o porțiune cât mai mare a corpului, să se pună plase împotriva insectelor, să se doarmă sub plasă anti-țânțari. O atenție deosebită trebuie să se acorde celor care nu se pot proteja eficient, precum copiii, bolnavii sau persoanele în vârstă. Se mai recomandă golirea sau curățarea potențialelor cuiburi larvare cum ar fi gălețile, bidoanele, vazele de flori sau pneurile uzate. OMS recomandă ca persoanele active din punct de vedere sexual să fie consiliate corect și să aibă acces la o gamă completă de metode contraceptive.

Într-un interviu pentru EFE, Nicolás Aguayo, director în cadrul serviciului național SENEPA din Paraguay, aprecia la 23 noiembrie că răspândirea unor viruși precum Dengue, Zika și Chikungunya este una dintre consecințele despăduririi. Potrivit acestuia, acești viruși au avansat spre orașe după ce au fost invadate habitatele naturale ale insectelor care îi transmit.

MĂSURI ÎMPOTRIVA ȚÂNȚARULUI AEDES AEGYPTI

Pe plaja San Diego de pe coasta pacifică a Salvadorului, peștii zambo (cunoscuți sub numele științific de Dormitator latifrons) au ajuns să controleze din punct de vedere biologic țânțarul. “Zambo sunt adevărați luptători împotiva Zika: mănâncă toate larvele din bazinele unde stocăm apa”, declara în februarie, pentru AFP, Rafael Gonzales, pescar din satul aflat la 45 de kilometri de San Salvador.

Cu ajutorul acestei metode, El Salvador combate țânțarul în stadiu de larvă, în timp ce alte țări din regiunea afectată de epidemie desfășoară campanii de fumigații, cu eficiență limitată, susțin experții. “Fumigațiile pot fi eficiente pentru reducerea populației adulte, dar nu sunt la fel împotriva larvelor” de țânțari, apreciază Carissa Etienne de la Organizația Panamericană a Sănătății (OPS).

În Peru, biologul Palmira Ventossila a creat în 1992 un insecticid natural pe bază de nucă de cocos, yuca, sparanghel și cartofi, care distruge larvele de Aedes aegypti sau ale altor țânțari. Procedeul, aprobat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a fost folosit deja cu succes în Guyana și Peru. Spre deosebire de produsele chimice, larvicidele naturale “sunt ieftine, netoxice și pot fi aplicate de populație”, a declarat pentru AFP dna Ventossila, de la Institutul de medicină tropicală al Universității Cayetano Heredia din Peru. Universitatea peruană a produs kit-uri cu acest produs, care costă un dolar și care, vărsat peste larve, le distruge în circa zece minute.

În Columbia a fost lansat un program de eliberare de țânțari purtători ai bacteriei Wolbachia. Aceasta se găsește în aproape 70% din insecte, acționează ca un vaccin și împiedică virusul Zika să se dezvolte în organismul insectei.

Inițiative similare au existat și în Brazilia și Panama, cu țânțari masculi modificați genetic. Aceștia produc insecte ce nu pot ajunge la maturitate și, prin urmare, nu se pot reproduce.

“Obiectivul nu este suprimarea Aedes aegypti, ci menținerea populației la niveluri suficient de scăzute încât să nu poată transmite boala”, artăta Ivan Dario Velez, director al programului de studii și control al bolilor tropicale la Universitatea columbiană Antioquia. În anii 1960, țările din America Latină au reușit să controleze aproape în întregime Aedes aegypti, însă, “din cauza lipsei de vigilență din partea autorităților, a reînceput să se extindă”, potrivit acestuia.

Ministerul Sănătății din Costa Rica a informat în februarie că în cadrul măsurilor de combatere a țânțarului Aedes aegypti folosește o bacterie pentru a contracara principalul vector de transmitere a bolii, potrivit EFE. Bacteria “spinosa” (Saccharopolyspora spinosa) se aplică sub formă de pastilă în depozitele de apă de mari dimensiuni, naturale sau nu, unde se suspectează că se reproduce țânțarul. “Tehnologia biologică este cea mai bună opțiune care există pe piață pentru a contracara larvele, ca urmare a rezistenței sale de până la 10 săptămâni în depozitele de apă fără să-și piardă efectul”, a declarat responsabilul Programului de Control al Vectorilor din Ministerul Sănătății, Rodrigo Marín. Bacteria acționează doar asupra larvelor, prin ingestie și contact, nu omoară țânțarul adult și nu generează nicio toxicitate pentru oameni. Bacteria (“spinosa”) poate fi folosită în cantități mari în ape stătute, lacuri, bălți, mlaștini, piscine, sau alte surse de apă.

RĂSPÂNDIRE

Focare active au fost raportate în peste 60 de țări și teritorii, cele mai multe în America, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA, semnala recent Reuters. Brazilia a fost țara afectată cel mai grav.

Stephen Higgs, președinte al American Society of Tropical Medicine and Hygiene, a apreciat că “virusul poate ajunge în orice loc în care sunt prezenți vectorii săi (Aedes albopictus și Aedes aegypti)”, potrivit cotidianului spaniol ABC.

ÎN POFIDA ZIKA, RECORD DE TURIȘTI ÎN FLORIDA (SUA)

Florida a primit 85,9 milioane de turiști în primele nouă luni ale anului 2016, ceea ce reprezintă o creștere de 5,5% în raport cu aceeași perioadă din 2015 și un nou record, a informat la 21 noiembrie guvernatorul statului, Rick Scott, potrivit EFE. Într-un comunicat, Scott a subliniat că acest rezultat se datorează faptului că Florida a știut să-și mențină “informați” partenerii turistici și vizitatorii într-o perioadă în care statul se confrunta cu “provocări precum virusul zika, uraganele și atacul terorist din clubul Pulse” din Orlando.

